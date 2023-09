Tabellone ottavi di finale Europei maschili volley 2023: gli accoppiamenti

Il tabellone completo degli Europei maschili di volley 2023, in programma da lunedì 28 agosto a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Archiviata la fase a gironi, le migliori quattro squadre di ciascuna pool si sfidano nel primo turno da dentro o fuori. Le nazionali provenienti dal girone A (quello con gli azzurri di Fefé De Giorgi) si incroceranno con quelle della pool C a Bari, in Italia, mentre le squadre del girone B si incroceranno con quelle della pool D a Varna, in Bulgaria. Chi vincerà ed accederà ai quarti di finale? Di seguito, gli accoppiamenti del primo turno della fase ad eliminazione diretta degli Europei maschili di volley 2023 aggiornato in tempo reale.

Europei maschili volley 2023: t abellone ottavi di finale

A Bari (Italia)

A1 vs C4 (EF1)

C2 vs A3 (EF4)

C1 vs A4 (EF2)

A2 vs C3 (EF3)

A Varna (Bulgaria)

B1 vs D4 (EF5)

D2 vs B3 (EF8)

D1 vs B4 (EF5)

D2 vs B3 (EF7)