MOVIOLA – Napoli-Lazio: gol di Guendouzi annullato per fuorigioco attivo di Zaccagni

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Napoli-Lazio, match valevole per la terza giornata della Serie A 2023/2024. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Maurizio Sarri trovano la rete dell’1-3 grazie al neo entrato Guendouzi che con un destro a giro batte Meret. Ma sul passaggio filtrante di Luis Alberto, Zaccagni è in posizione di fuorigioco. L’esterno della Nazionale non tocca la palla, ma è vicino a Di Lorenzo che colpisce il pallone per non farlo finire proprio a Zaccagni. La palla poi finisce all’ex Marsiglia che fa 1-3. Il direttore di gara, il signor Colombo di Como, viene richiamato al Var per giudicare se la posizione di Zaccagni fosse attiva o meno. L’arbitro decide di sì, gol annullato.