Europei femminili volley 2023, i risultati di oggi: crollo Germania, Romania ko al tie-break contro la Bulgaria

Oltre alla vittoria dell’Italia sulla Bosnia (CRONACA), nella giornata odierna di martedì 22 agosto sono andati in scena altri sette match valevoli per la fase a gironi degli Europei femminili 2023 di volley. Spicca l’incredibile sconfitta della Germania, che ha sprecato uno svantaggio di due set a zero – trovandosi a due punti dalla vittoria nel terzo set e mancando due match point nel tie-break – e si è arresa per 3-2 alla Repubblica Ceca. E ora la strada si fa in salita perché all’ultima c’è la Turchia.

Nell’altra gara della Pool C, l’Azerbaijan ha sconfitto sempre al tie-break la Grecia. Per quanto riguarda la Pool D, successi in quattro set per Olanda e Slovacchia, che hanno battuto senza grossi patemi rispettivamente Francia ed Estonia. Nel girone dell’Italia, invece, la Bulgaria ha superato la Romania al tie-break, riprendendosi il secondo posto. Infine, nella Pool A sono arrivate le due vittorie in tre set del giorno (oltre all’Italia). A trovarle sono state Slovenia e Polonia, capaci di mandare al tappeto agevolmente Ungheria e Belgio.

REGOLAMENTO EUROPEI: LA FORMULA

CALENDARIO OTTAVI DI FINALE: DATE, ORARI E TV

TABELLONE OTTAVI DI FINALE: GLI ACCOPPIAMENTI

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

IL TABELLONE COMPLETO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

IL PALINSESTO RAI

LE AZZURRE CONVOCATE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO