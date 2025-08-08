Ritorno in campo per il n° 1 del mondo nel ranking ATP Jannik Sinner. Rivelata ufficialmente data e ora del suo ritorno in campo.

Sono ancora negli occhi di tutti le grandi gesta del tennista italiano, capace di battere Carlos Alcaraz e regalarsi uno storico successo a Wimbledon. Dopo quasi un mese, sfruttato dall’altoatesino per riposare e allenarsi, c’è il ritorno in campo del n°1 al mondo.

Jannik Sinner tornerà in campo domani, sabato 9 agosto 2025, e lo farà come terzo match sul centrale di Cincinnati, non prima delle 17:00.

ATP Masters Cincinnati: Daniel Galan il primo avversario

Sulla strada del giocatore italiano ci sarà Daniel Galan. Il n°144 del ranking ATP ha già vinto tre match in questo torneo, regalandosi la sfida al n°1 del mondo dopo tre incontri nel tabellone delle qualificazioni.

Dopo aver battuto consecutivamente Taro Daniel (7-5, 6-2), Shevchenko (7-6, 4-1 ret) e Kopriva (6-2, 6-4), il classe 1996 colombiano potrà tentare l’impresa nei trentaduesimi di finale del Masters 1000 americano. Sulla sua strada, infatti, ci sarà Jannik Sinner.