L’Inter di Chivu rimonta il Monaco in amichevole. Al gol di Akliouche, rispondono Lautaro e Bonny. Nerazzurri in 10 per il rosso a Calhanoglu.

Dopo la netta vittoria nel test match contro l’Inter U23, arriva la prima amichevole ufficiale per i nerazzurri di Chivu. Per la squadra è il primo test ufficiale dopo il Mondiale per Club, in cui i nerazzurri sono usciti anzitempo dalla competizione per mano del Fluminense agli ottavi di finale.

Nella serata di oggi, l’Inter ha risposto presente, mostrando che la squadra c’è, rimontando in inferiorità numerica il Monaco.

L’Inter rimonta il Monaco: decisivi Lautaro e il neoacquisto Bonny

La serata sembrava andare verso un ko. Il gol di Akliouche solo al 2′, unito al rosso a Calhanoglu a metà primo tempo, avevano complicato e non poco la partita all’ex Parma Chivu, che aveva davanti una montagna da superare.

Nel secondo tempo, invece, è arrivata la rimonta nerazzurra, con protagonisti il capitano Lautaro Martinez, e il subentrato e neoacquisto Bonny. Il debutto nelle amichevoli ufficiali inizia bene per l’Inter, che avrà adesso altri due test.

Il 12 agosto prevista l’amichevole contro il Monza, mentre il 16 agosto l’ultimo test contro l’Olympiacos, prima dell’esordio ufficiale in campionato del 25 agosto contro il Torino.