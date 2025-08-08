Inizia bene il torneo di Luca Nardi, che supera l’argentino Thiago Agustin Tirante. Atteso in serata l’esordio di Mattia Bellucci.

Luca Nardi non sbaglia all’esordio nel tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati. Dopo la sconfitta al primo turno di Wimbledon per mano del poi vincente Jannik Sinner, il n°98 del ranking è tornato sul campo di tennis per questo torneo.

Dopo aver ottenuto il successo contro Mayo ma avendo perso col belga Blockx nei turni di qualificazione del torneo (rientrato nel tabellone come lucky loser), l’italiano ha esordito con successo contro l’argentino n°135 del ranking ATP Thiago Agustin Tirante. L’argentino aveva mostrato buone cose in questa prima parte del torneo, battendo nelle qualificazioni prima Trotter e poi il n°1 del tabellone delle qualificazioni Arthur Cazaux.

Masters 1000 Cincinnati: bene Nardi, spazio a Bellucci

Il tennista italiano classe 2003 è riuscito a superare l’avversario argentino in due set, vincendo per 6-4 7-6, non concedendo finora alcun set in questo torneo. Per lui, adesso, la sfida di livello contro Denis Shapovalov, avversario tosto, ma sempre più lontano dai suoi fasti migliori.

Il canadese infatti è lontanissimo dai suoi massimi livelli ormai da anni, con la vittoria nell’ATP 250 di Los Cabos che è stata subito ‘oscurata’ dall’eliminazione al primo turno nel Masters 1000 di Toronto (eliminato in due set da Learner Tien.

L’Italia scende in campo in giornata anche con Mattia Bellucci. Il n°74 del ranking ATP avrà l’insidia di Dzumhur sulla sua strada, avversario che ha già incontrato quest’anno sulla terra rossa, perdendo in una sfida piena di nervosismo e con un finale teso, creando diverse frizioni tra i due. Dopo il ko del 1000 di Madrid dunque, i due tornano a scontrarsi.

Partita importante anche per l’eventuale prossimo avversario. Chi vincerà tra i due, avrà l’onere e l’onore di affrontare Carlos Alcaraz.