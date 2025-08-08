Esordio vincente per Lucia Bronzetti, che battare Lin Zhu dopo una partita combattutissima. L’italiana accede al secondo turno di Cincinnati.

Succede di tutto nella sfida tra Lucia Bronzetti e la n°304 del ranking WTA Lin Zhu. La tennista cinese ha dato ben più di un grattacapo alla n°61 del ranking WTA italiana. Infatti, il match è durato ben 3 ore e mezza, con Bronzetti che ha anche annullato un match point, prima di poter alzare le braccia al cielo per esultare.

Al secondo turno, l’italiana affronterà l’australiana Daria Kasatkina, n°17 del ranking WTA.

WTA Cincinnati: Bronzetti vince in tre set contro Lin Zhu

Una vera e propria battaglia quella avvenuta a Cincinnati tra la tennista italiana e la tennista cinese. Alla fine, dopo oltre 3 ore e mezza di scontro, la tennista italiana ha vinto in rimonta col punteggio di 6-7, 6-2 7-6, annullando un match point a favore della tennista cinese nel tie-break decisivo del terzo set.

Nonostante un primo set complicato, la tennista italiana è riuscita a rimontare la disputa, dominando il secondo set e riuscendo a trionfare col brivido nel terzo set. Dopo un breve torneo di Toronto, dove l’italiana è uscita al secondo turno per mano di Clara Tauson (6-1, 6-2), l’obiettivo è ora proseguire nel torneo americano.

L’avversario, però, non sarà per nulla semplice. Di fronte avrà Daria Kasatkina, tennista di altissimo livello che nelle ultime settimane non sta però offrendo le prestazioni che ci si aspetta dall’atleta russa naturalizzata australiana.