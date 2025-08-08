Ai Mondiali Under 21 di volley l’Italia non sbaglia un colpo: 3-0 anche all’Algeria e primato nel girone. Domani la sfida alla Polonia

Buona anche la seconda per le Azzurre del volley. Ai Mondiali Under 21 in corso di svolgimento, secondo successo consecutivo per l’Italia che, nonostante le seconde linee in campo, liquidano la pratica Algeria in poco più di un’ora. Un 3-0 secco (25-18, 25-11, 25-16) senza appello in una gara di fatto giocata a senso unico dalle italiane.

Dopo il 3-0 alla Repubblica Ceca, Gagliardi ha provato soluzioni e ruotato l’intero organico allo scopo anche di provare soluzioni nuove in vista della sfida alla Polonia in programma domani ed impegno decisamente più arcigno per le Azzurrine.

A riposo l’opposto Adigwe per un piccolo fastidio accusato, in quel ruolo è stata schierata Ndoye autentica trascinatrice con 16 punti, 4 ace e diversi attacchi vincenti decisivi per il successo. Molto positive anche Elisa Esposito e Marchesini, le due centrali che hanno realizzato 10 punti a testa.

Italia-Algeria 3-0: com’è andata la gara

Nel primo set, pur con qualche disattenzione in difesa, l’Italia non ha perso il controllo del match, anzi. Mai in discussione, il parziale si è chiuso con un netto 25-18. Decisamente meglio l’Italia nel secondo set: servizio efficace, tempi perfetti e misure del muro ed il 7-0 si è subito concretizzato, lasciando ben intendere come si sarebbe trasformata presto in una giornata di festa. Ed il 25-11 finale è arrivato anche grazie al contributo di Esposito e Magnabosco subentrate.

Gli errori, nel terzo set, sono tornati soprattutto in ricezione ed al servizio ma la gara era in pieno controllo, così come il set, chiuso con l’attacco di Piomboni per il 25-16 finale.

L’Italia è ora in una posizione davvero molto positiva: due vittorie nelle prime due gare e nessun set perso. La condizione ideale per confermare lo status di favorita del girone e per affrontare al meglio la Polonia domani. Una sfida, quella con le polacche, che potrà testare le ambizioni iridate dell’Italia.