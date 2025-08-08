Europei U20, Erika Saraceni da record: oro e primato italiano nel salto triplo
Grandissima prestazione della 19enne Erika Saraceni. Nel salto triplo agli Europei U20, l’italiana ottiene l’oro e il record italiano.
Erika Saraceni fa la storia negli Europei di Atletica U20 a Tampere, Finlandia. La 19enne azzurra ottiene l’oro nel salto triplo, dominando la gara e vincendo la medaglia d’oro con un salto di 14,24 metri (sesta prestazione U20 migliore della storia di questo sport). Inoltre, nessuna italiana era mai riuscita a far meglio, stabilendo dunque un nuovo primato italiano.
Erika Saraceni nella storia: oro nel salto triplo U20 dopo 12 anni
Non è solo gioia per la 19enne italiana, ma per tutto il movimento azzurro. Per l’Italia, infatti, è il primo oro dell’Europeo U20 di Atletica di Tampere 2025. Il secondo arriverà nella stessa giornata, con Kelly Doualla che ottiene la medaglia d’oro nei 100 metri.
L’ultima volta, infatti, risale agli Europei U20 di Rieti nel 2013. Al tempo, dodici anni fa, fu Ottavia Cestonaro a ottenere la medaglia d’oro nella stessa gara di categoria. Prima di oggi, infatti, era questa l’ultima volta di un’italiana medaglia d’oro negli Europei U20 nel salto triplo.
Erika Saraceni fa dunque la storia, aggiornando i primati italiani e del medagliere nazionale.