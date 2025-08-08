Ben Shelton continua a scalare posizioni nella classifica ATP, ecco il nuovo ranking dopo la vittoria a Toronto.

Nell’ultimo Grande Slam a cui a partecipato, Ben Shelton è stato eliminato da quello che sarebbe diventato il campione di Wimbledon 2025: Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha dominato l’americano dimostrando la propria superiorità, che negli ultimi anni è stata messa in discussione solo contro Carlos Alcaraz, o quasi. Lo statunitense nato ad Atlanta, però, sembrerebbe intenzionato a destabilizzare questo duopolio.

Shelton non è ancora al livello dei primi due, ma non ha ancora compiuto 23 anni ed è pronto a scalare le gerarchie. Nell’ATP in Canada, infatti, l’americano ha dimostrato di potersela giocare con chiunque altro. Dopo aver battuto Cobolli agli ottavi di finale, de Minaur ai quarti e Fritz in semifinale, Shelton ha avuto la meglio anche nell’ultimo turno contro Khachanov.

Toronto, vince Shelton: lo statunitense scala la classifica ATP

Il 22enne si è imposto per due set a uno contro il russo, vincendo un match a dir poco combattuto dall’inizio alla fine. Khachanov aveva vinto il primo set al tre-break, ma ha subito la rimonta. Più di tre ore in campo per conquistare il terzo titolo della sua carriera, il primo in un Masters 1000. L’ultimo statunitense vincitore in Canada, poi, è stato Roddick nel 2003.

La vittoria a Toronto permetterà a Shelton di fare notevoli passi avanti nella classifica generale, diventato il nuovo sesto al mondo a partire da lunedì. Con il suo terzo titolo in carriera, l’americano è pronto a scendere in campo a Cincinnati per poi dare il massimo agli US Open. Il nuovo sesto al mondo è tra gli outsider favoriti per mettere il bastone fra le ruote ai primi della classe.