Champions League 2023/2024, andata playoff: vincono Anversa e Copenaghen. Pari show fra Rangers e PSV

I primi atti del turno finale dei playoff per la qualificazione ai prossimi gironi di Champions League non hanno di certo annoiato. Una vittoria casalinga, una in trasferta ed un pareggio roboante con ben quattro gol. Chi ha fatto valere il fattore campo è stata l’Anversa che ha avuto la meglio sull’AEK Atene per 1-0 grazie alla rete di Janssen che dopo 16 minuti è stato abile ad insaccare la palla in rete. Il vantaggio del club belga è perdurato per tutto il primo tempo ed ha resistito anche quando i padroni di casa sono rimasti in 10 per l’espulsione di Bataille.

La vittoria in trasferta, invece, è quella del Copenaghen che passa sul campo del Rakow sempre per una rete a zero. Decisiva in questo caso è stata l’autogol del difensore del Rakow, Racovitan, che è stato sfortunato a deviare la palla che poi si è depositata in rete. Lo spettacolo c’è stato in quel di Glasgow fra Rangers e PSV: i padroni di casa vanno in vantaggio due volte, prima con Siwa e poi con Matondo. Il club olandese però riacciuffa per due volte il risultato con il gol del parziale 1-1 firmato Sangare e poi con il gol del definitivo 2-2 firmato dallo stoccatore De Jong.