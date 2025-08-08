Gianmarco Tamberi rischia di saltare i prossimi Mondiali di atletica, l’azzurro sta pensando al forfait per infortunio.

L’estate avanza, ma lo sport non si ferma mai. Agosto sarà il mese del ritorno in campo per calciatori, tennisti e molti altri. Settembre, però, è sempre il mese in cui tutti quanti cominciano ad apprezzare davvero una bel weekend di sport sul proprio divano di casa. A tal proposito, gli amanti dell’atletica vivranno giorni di grandi emozioni tra il 13 e il 21 settembre grazie ai Mondiali di Tokyo.

La capitale giapponese ospiterà la 20esima rassegna iridata e metterà in palio 49 titoli: 24 maschili, 24 femminili ed uno misto. Dopo l’esperienza a Budapest, gli atleti affronteranno i nuovi Mondiali nella fantastica cornice di Tokyo, che ospita la competizione per la seconda volta dopo l’unico precedente del 1991. Tra gli atleti azzurri, però, potrebbe non esserci Gianmarco Tamberi.

Tamberi, Mondiali di atletica a rischio: “Devo capire se ha senso”

Il campione olimpico italiano potrebbe nono tornare a Tokyo dopo l’esperienza straordinaria alle Olimpiadi del 2021. Gimbo, come riportato dall’ANSA, starebbe ipotizzando un forfait. Tamberi è diventato campione del mondo già due anni fa a Budapest e sperava di ripetersi. Le sue condizioni fisiche, tuttavia, potrebbero impedirglielo.

A confermare l’indiscrezione è stato proprio l’atleta azzurro in una telefonata all’ANSA: “Ora devo capire quale è il mio stato attuale: è soprattutto una prova con me stesso, perchè se la misura è tra 2.10 e 2.20 ci sarà da riflettere“. Il 33enne azzurro si riferisce al meeting di Heilbronn del 10 agosto, appuntammo fondamentale per conoscere le condizioni in vista dei Mondiali. L’ipotesi di non vederlo in Giappone è concreta: “Devo capire se ha senso accelerare per fare i Mondiali oppure se prendermi più tempo e finalizzare il recupero alle prossime tre stagioni che portano a Los Angeles”, queste le sue parole.