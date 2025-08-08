Giacomo Raspadori è pronto a cominciare una nuova esperienza nel campionato spagnolo, vicinissimo l’addio al Napoli.

Il club partenopeo sta portando avanti un grande mercato per confermarsi come squadra più temibile del nostro campionato. Gli uomini di Conte vogliono vincere ancora e sono pronti a vivere anche un grande cammino europeo. La società sposa questi obiettivi e cerca di mettere a disposizione del tecnico la miglior rosa possibile. Qualcuno, però, andrà sacrificato per dare spazio ai nuovi innesti.

Uno di questi potrebbe essere Giacomo Raspadori, arrivato a Napoli nel 2022 e diventato due volte campione d’Italia. Con la maglia azzurra ha collezionato più di 100 presenze, nelle quali ha messo referto 18 gol e 10 assist tra le varie competizioni. I suoi gol sono stati spesso decisivi, a volte cambiando il destino del match a gara in corso. I tifosi non avrebbero rinunciato a lui volentieri, ma le strade stanno per separarsi. L’attaccante ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid.

Raspadori-Atletico, affare fatto: ora tocca al Napoli

A riportare la notizia è stato Fabrizio Romano sui propri canali social. Secondo il noto esperto di calciomercato, l’accordo tra le parti sarebbe vicino. L’Atletico Madrid punta su Raspadori e l’ex Sassuolo sarebbe entusiasta di questa nuova avventura. Le società, però, non hanno ancora trovato l’intesa. Non si tratterebbe di un vero e proprio intoppo, ma di una questione di tempo.

Secondo ‘SkySport’, invece, la proposta dei Colchoneros sarebbe di 25 milioni di euro più bonus. La palla passa al Napoli, che deve decidere se accettare o rilanciare. La volontà del giocatore, però, è chiara.