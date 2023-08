Europei femminili volley 2023: l’Italia vince e convince, battuta 3-0 la Bulgaria

Altra vittoria per l’Italia, che dopo aver superato la Romania all’Arena di Verona e la Svizzera a Monza, conquista un successo contro la Bulgaria. Nella partita valevole per la Pool B degli Europei femminili 2023 di volley, le ragazze di Davide Mazzanti hanno liquidato le avversarie con il punteggio di 3-0 (25-16, 25-17, 25-13), rispettando il pronostico della vigilia. Le azzurre, trascinate da un’Antropova stellare, fanno tre su tre e rimangono in vetta alla classifica del girone. La notizia più positiva, però, è l’aver battuto in maniera sorprendentemente agevole l’avversaria potenzialmente più ostica di tutto il girone. L’Arena di Monza continua dunque a portare bene all’Italia, che tornerà in campo martedì 22 agosto contro la Bosnia-Erzegovina.

CRONACA – Match dominato in lungo e in largo dall’Italia, che ha avuto in mano il pallino del gioco in tutti e tre i set e non ha mai corso grossi rischi. Emblematico il punteggio, che sottolinea una superiorità totale delle azzurre, costantemente avanti nel punteggio e brave a stroncare sul nascere le offensive avversarie. Nel primo set Antropova e Pietrini hanno messo in discesa la strada, mentre a siglare il decisivo punto del 25-16 è stata Sylla. Nel secondo parziale la Bulgaria ha provato a resistere un po’ di più, ma con scarsi risultati. Appena un punto in più conquistato, mentre la parola fine alla frazione l’ha messa Squarcini. Il terzo set è stato infine una vera e propria mattanza, con le bulgare che sono di fatto uscite dal campo sul 6-4. L’Italia ha infatti inanellato un parziale di 14 punti a 2, caratterizzato da un’infinita serie al servizio di Antropova, ed ha blindato la vittoria, maturata poi per 25-13.