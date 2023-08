Europei femminili volley 2023: l’Italia doma la Spagna 3-0 e accede ai quarti

Altra partita, altra vittoria in tre set per l’Italia, che dopo aver stravinto il proprio girone batte per 3-0 anche la Spagna e si qualifica per i quarti di finale degli Europei femminili 2023 di volley. Al Palazzo Wanny di Firenze, le azzurre di Davide Mazzanti superano il primo turno ad eliminazione diretta con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-22, 25-19) e continuano a sognare in grande. Nonostante l’accesso ai quarti, l’Italia non può però essere del tutto soddisfatta della propria prestazione.

I passaggi a vuoto sono stati infatti troppi, così come troppe sono state le difficoltà contro un’avversaria ostica ma sulla carta non particolarmente pericolosa per le azzurre (come testimoniato dal ranking). Le ragazze di Mazzanti si sono invece complicate la vita a più riprese, faticando specialmente in ricezione, salvo riuscire a metterci una pezza e imporsi in tre parziali. Applausi per tutte le giocatrici, ma menzione speciale per Ekaterina Antropova, davvero preziosa specialmente nei momenti chiave. Ai quarti, l’Italia sfiderà la Francia, reduce dal successo in quattro set ai danni della Romania.

CRONACA – Avvio di match molto equilibrato, in cui la Spagna tiene botta all’Italia e le impedisce di scappare nel punteggio. Antropova prova a dare una spallata al set, portando le azzurre sul +3, ma il time out chiamato dal ct spagnolo sortisce gli effetti sperati. Le iberiche inanellano infatti un parziale di 6-0, issandosi sul +4 e consolidando il vantaggio fino al 22-18. Proprio nel finale, però, l’Italia sale in cattedra e prima impatta sul 22-22, poi nello sprint finale s’impone per 25-23 grazie alla solita Antropova.

Anche nel secondo parziale si arriva nelle fasi finali in grande equilibrio, ma la colpa è dell’Italia, che non riesce a gestire un vantaggio significativo e si fa raggiungere sul 20-20. Ancora una volta, però, le azzurre dimostrano grande freddezza nei momenti chiave e piegano la Spagna grazie ad un decisivo allungo finale. Infine, nella terza frazione la Spagna si disunisce e scivola nel punteggio fin da subito. Pur non mollando, i tentativi di ricucire il distacco non vanno a buon fine e l’Italia resta saldamente al comando, prevalendo per 25-19.