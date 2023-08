Europei femminili volley 2023: Germania e Belgio a punteggio pieno, colpo Svizzera

Prosegue la fase a gironi degli Europei femminili di volley 2023, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Nella giornata odierna di sabato 19 agosto si sono disputati otto match e non sono mancate sorprese né conferme. Nel girone dell’Italia, vittoriosa sulla Bulgaria (LA CRONACA), è arrivata la sorprendente vittoria della Svizzera, capace di piegare al tie-break la più quotata Romania per 2-3 (21-25, 25-18, 25-27, 25-19, 9-15).

Nella Pool D, la Slovacchia è tornata al successo battendo il fanalino di coda Spagna, mentre i padroni di casa dell’Estonia si sono arresi al tie-break alla Finlandia. E’ andata meglio alla Germania, capace di sconfiggere in quattro parziali l’Azerbaijan e salire in vetta alla Pool C a punteggio pieno. La Grecia ha invece superato la Svezia contro pronostico, lasciando l’ultimo posto. Infine, nella Pool A, sorridono Belgio e Ucraina, vittoriosi rispettivamente su Slovenia e Ungheria.

