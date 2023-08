Monza, Palladino: “Siamo stati in partita per 70 minuti, ma complimenti all’Inter”

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di San Siro contro l‘Inter. “Vanno fatti i complimenti all’Inter, hanno fatto un’ottima partita. Per 70 minuti siamo rimasti in gara, abbiamo preso gol su cose in cui di solito non facciamo errori. Sul 2-0 si è chiusa la partita”.

Poi ha proseguito: “Obiettivi? dobbiamo salvarci e anche se succederà all’ultimo secondo dell’ultima giornata festeggeremo. Sarà un’annata difficile, già ci conoscono le altre squadre non siamo più noi i nuovi, ma siamo pronti e consapevoli, dobbiamo lottare. Mercato? La squadra non è ancora completa, siamo in perfetta sintonia con la dirigenza. Io sono sempre felice dei calciatori che ho, c’è un’ossatura importante”.