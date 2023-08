Calendario Mondiali tiro a segno Baku 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo di tiro a segno dei Mondiali di Baku 2023: ecco tutte le informazioni per seguire la manifestazione. La rassegna iridata in Azerbaijan vedrà svolgersi gare di tiro a volo e tiro a segno da giovedì 17 agosto a venerdì 25 agosto, seguiranno poi le specialità non olimpiche e la cerimonia di chiusura, prevista venerdì 1 settembre. Cresce dunque l’attesa per un evento che mette in palio, oltre alle medaglie iridate, anche nuovi pass olimpici per Parigi 2024. Le finali saranno tutte visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache, risultati e medagliere aggiornati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, quali sono le carte olimpiche in palio ed il programma dettagliato con date e orari italiani delle gare olimpiche di tiro a segno dei Mondiali di Baku 2023.

LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO – In questi Mondiali, otterranno un posto nazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 i quattro migliori atleti per genere di ciascuna specialità. Da tenere presente che ogni Nazione può ottenere un massimo di due pass per specialità e ciascun atleta può conquistare al massimo una carta per il proprio Paese. Gli atleti dunque che hanno già conquistato un posto a Parigi 2024 non potranno conquistarne un altro. Ricordiamo che l’Italia ha ottenuto finora una carta olimpica nella carabina 10 metri grazie all’argento vinto da Danilo Dennis Sollazzo lo scorso anno ai Mondiali de Il Cairo.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

TIRO A SEGNO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Calendario Mondiali tiro a segno Baku 2023

(in grassetto le gare che assegnano le medaglie)

GIOVEDI’ 17 AGOSTO 2023

6:30-13:45 Pistola aria compressa 10m maschile e femminile – Qualificazioni

Dalle 10:45 Pistola aria compressa 10m maschile – Finale (in palio quote per Parigi 2024)

Dalle 14:45 Pistola aria compressa 10m femminile – Finale (in palio quote per Parigi 2024)

VENERDI’ 18 AGOSTO 2023

6:30-8:15 Carabina 10m a squadre miste – Qualificazioni

9:00-10:45 Pistola aria compressa 10m squadre miste – Qualificazioni

Dalle 9:15 Carabina 10m squadre miste – Finale

Dalle 11:45 Pistola ad aria compressa 10m a squadre miste – Finale

SABATO 19 AGOSTO 2023

6:30-9:45 Carabina 10m maschile – Qualificazioni

6:30-12:00 Pistola 25m femminile – Qualificazioni (precisione)

Dalle 10:45 Carabina 10m maschile – Finale (in palio quote per Parigi 2024)

10:00-14:30 Carabina 10m femminile – Qualificazioni

Dalle 16:00 Carabina 10m femminile – Finale (in palio quote per Parigi 2024)

DOMENICA 20 AGOSTO 2023

6:15-12:30 Carabina 50m 3 posizioni maschili – Qualificazioni

6:30-10:15 Pistola 25m femminile – Qualificazioni (rapid fire)

Dalle 11:15 Pistola 25m femminile – Finale (in palio quote per Parigi 2024)

Dalle 13:30 Carabina 50m 3 posizioni maschile – Finale (in palio quote per Parigi 2024)

LUNEDI’ 21 AGOSTO 2023

6:30-12:15 Pistola rapid fire 25m maschile – Qualificazioni

7:30-13:30 Carabina 50m 3 posizioni femminile – Qualificazioni

Dalle 15:45 Carabina 50m 3 posizioni femminile – Finale (in palio quote per Parigi 2024)

MARTEDI’ 22 AGOSTO 2023

6:30-12:15 Pistola rapid fire 25m maschili – Qualificazioni

Dalle 13:15 Pistola rapid fire 25m maschili – Finale (in palio quote per Parigi 2024)