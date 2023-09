MotoGP GP Giappone 2023, Quartararo: “Spero di tornare sul podio”

Fabio Quartararo è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del GP del Giappone 2023 di MotoGP: “Mi auguro di tornare sul podio, anche se per farlo servirà faticare come in India. Al momento, però, ciò che conta è essere tra i primi 10 venerdì pomeriggio“. Il pilota francese ha poi svelato le conversazioni con il presidente della casa giapponese: “Parliamo tutti i weekend per capire come prenderci più rischi per migliorare la moto. Si tratta di riunioni positive, ma restano solo parole. Bisogna andare in pista e sentire i miglioramenti della moto per essere più veloci“.