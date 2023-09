MotoGP GP Giappone 2023, Martin fiducioso: “Sono nel miglior momento della mia carriera”

“Il GP dell’India non me lo sono goduto. Faceva tanto caldo e ho provato ad abbassare la cerniera della tuta, ma poi ho realizzato che si vedeva in tv e ho dovuto richiuderla. Mi sentivo strano: pur essendo forte fisicamente, ero in uno stato totale di disidratazione. Fortunatamente i medici mi hanno detto che è tutto ok e sono molto fiducioso per Motegi“. Queste le dichiarazioni di Jorge Martin, pilota della Ducati Pramac, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del weekend del GP del Giappone 2023 di MotoGP.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Sto vivendo il momento migliore della mia carriera e la moto è molto piacevole da guidare. Con Bagnaia è battaglia aperta anche se ho 13 punti di ritardo“. Infine, sulla gara in Giappone: “Le ultime due volte in cui sono venuto qui sono salito sul podio. Attualmente ho il pacchetto migliore con la stessa moto di Barcellona e Misano“.