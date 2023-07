Mondiali nuoto Fukuoka 2023: tutte le carte olimpiche in palio per Parigi 2024

Un Mondiale con vista sulle Olimpiadi. Da Fukuoka a Parigi con un sogno a cinque cerchi nel cuore: sono cominciati i Mondiali di nuoto in terra giapponese, evento iridato che dà anche la possibilità di qualificarsi per i Giochi Olimpici che si disputeranno in Francia l’anno prossimo. Andiamo a scoprire, sport per sport, come si ci qualifica alle Olimpiadi: ecco tutti i criteri gara per gara.

NUOTO IN VASCA – Per quel che riguarda il nuoto in vasca c’è differenza tra gare individuali e le staffette. Nelle gare individuali bisogna scendere sotto i tempi minimi stabiliti dalla Fina (vedi tabella in fondo al pezzo). Per quel che riguarda le staffette invece si qualificheranno le prime tre Nazioni di ogni gara olimpica. In caso di parità per il terzo posto, tutte le Nazioni coinvolte si qualificheranno. Sono sette le gare di staffetta che si disputeranno a Parigi: 4X100 stile libero maschile e femminile, 4X200 stile libero maschile e femminile, 4X100 mista maschile, femminile e mista.

TUFFI – Saranno in palio 72 carte olimpiche non nominali, di cui 48 nelle prove individuali e 24 (12 coppie) nelle prove sincro: in ciascuna delle quattro gare individuali (trampolino individuale 3 metri maschile e femminile, piattaforma individuale 10 metri maschile e femminile) si qualificheranno tutti i 12 finalisti per gara. Mentre in ciascuna delle quattro gare sincro occorrerà salire sul podio, in quanto per le gare a coppie sono in palio 3 pass. Nel sincro però la Francia è esclusa, in quanto già qualificata di diritto in qualità di Paese ospitante.

PALLANUOTO – Per entrambi i tornei di pallanuoto, maschili e femminili, sono due i pass a disposizione. Dunque le quattro squadre finaliste (due maschili e due femminili) prenoteranno il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024. Serve prendere la medaglia d’oro o quella di argento per qualificarsi ai Giochi in programma il prossimo anno.

NUOTO DI FONDO – Saranno disponibili tre quote per genere. I primi tre classificati di entrambe le gare, nella 10 km, guadagneranno un invito di qualificazione per Parigi 2024. In caso di parità per la terza posizione, tutti gli atleti coinvolti riceveranno una quota. In questa competizione i posti quota saranno attribuiti nominalmente.

NUOTO ARTISTICO – Il nuoto artistico ai Mondiali di Fukuoka non darà nessun pass a cinque cerchi. Dunque si gareggerà per i titoli e per le medaglie iridate, ma la manifestazione non avrà nessun impatto in vista delle Olimpiadi del prossimo anno.

TABELLA TEMPI NUOTO QUALIFICAZIONI PARIGI 2024