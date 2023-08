Entry list qualificazioni femminili US Open 2023: partecipanti e italiane presenti

L’entry list delle qualificazioni femminili del quarto slam stagionale, US Open 2023, che si giocheranno da martedì 22 a venerdì 25 agosto. Tre le giocatrici azzurre impegnate a Flushing Meadows a caccia del pass per il main draw. Si tratta di Lucrezia Stefanini, Sara Errani e Nuria Brancaccio. Di seguito l’entry list completa delle qualificazioni femminili degli US Open.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI FEMMINILI WIMBLEDON

86 Shnaider, Diana

93 Wickmayer, Yanina Belgium

97 Day, Kayla United States

101 Niemeier, Jule Germany

102 Stefanini, Lucrezia Italy

103 SR Zvonareva, Vera

105 Dolehide, Caroline United States

106 Brengle, Madison United States

107 Townsend, Taylor United States

108 Danilovic, Olga Serbia

109 Martincova, Tereza Czech Republic

111 Siegemund, Laura Germany

112 Minnen, Greet Belgium

114 Birrell, Kimberly Australia

115 Bolsova, Aliona Spain

116 Yuan, Yue China

117 Hruncakova, Viktoria Slovakia

118 Galfi, Dalma Hungary

119 Errani, Sara Italy

120 Dodin, Oceane France

121 Mandlik, Elizabeth United States

122 Cristian, Jaqueline Romania

123 Teichmann, Jil Switzerland

124 Krueger, Ashlyn United States

125 Volynets, Katie United States

126 Parrizas Diaz, Nuria Spain

127 Snigur, Daria Ukraine

128 Zidansek, Tamara Slovenia

129 Timofeeva, Maria

130 Bektas, Emina United States

131 Golubic, Viktorija Switzerland

132 Bondar, Anna Hungary

134 Watson, Heather Great Britain

135 Waltert, Simona Switzerland

136 Hibino, Nao Japan

137 Bai, Zhuoxuan China

138 Dart, Harriet Great Britain

139 Bjorklund, Mirjam Sweden

140 Bassols Ribera, Marina Spain

141 Fruhvirtova, Brenda Czech Republic

142 Noha Akugue, Noma Germany

143 Riera, Julia Argentina

144 Sebov, Katherine Canada

145 Ponchet, Jessika France

147 Juvan, Kaja Slovenia

148 Gadecki, Olivia Australia

149 Yastremska, Dayana Ukraine

150 Lys, Eva Germany

151 Hunter, Storm Australia

152 Montgomery, Robin United States

153 Swan, Katie Great Britain

154 Semenistaja, Darja Latvia

155 Kudermetova, Polina

156 Sramkova, Rebecca Slovakia

157 Maneiro, Jessica Spain

157 SR Diyas, Zarina Kazakhstan

158 Serban, Raluka Cyprus

159 Andreeva, Erika

160 Albon, Ylena Switzerland

162 Naef, Celine Switzerland

164 Carle, Maria Argentina

165 Monnet, Carole France

165 SR Hesse, Amandine France

166 Stevanovic, Natalija Serbia

167 Ruse, Elena-Gabriela Romania

168 Pigossi, Laura Brazil

168 SR Cepelova, Jana Slovakia

169 Jeong Jang, Su South Korea

170 Jeanjean, Leolia France

171 Shymanovich, Iryna

172 Jani, Reka Luca Hungary

173 Grammatikopoulou, Valentini Greece

174 Brancaccio, Nuria Italy

175 Wang, Yafan China

176 Fourlis, Jaimee Australia

177 Marcinko, Petra Croatia

178 Kalieva, Elvina United States

180 Hon, Priscilla Australia

181 Arango, Emiliana Colombia

182 Vandeweghe, Coco United States

183 Hontama, Mai Japan

184 Jacquemot, Elsa France

185 Abduraimova, Nigina Uzbekistan

186 Jimenez Kasintseva, Victoria Andorra

187 Sharma, Astra Australia

188 Romero Gormaz, Leyre Spain

189 Benoit, Marie Belgium

190 Uchijima, Moyuka Japan

191 Mladenovic, Kristina France

192 Li, Ann United States

193 Savinykh, Valeria

194 Sonmez, Zeynep Turkey

195 Zavatska, Katarina Ukraine

196 Raina, Ankita India

197 Rodionova, Arina Australia

198 Babos, Timea Hungary

199 Makarova, Ekaterina

200 Zacarias, Marcela Mexico

201 Kraus, Sinja Austria

202 Chirico, Louisa United States

203 Starodubtseva, Yuliia Ukraine

204 Baptiste, Hailey United States

205 Sakatsume, Himeno Japan

206 Thandi, Karman India

207 Paquet, Chloe France

208 Han, Na Lae South Korea

211 Hatouka, Yuliya

212 Prozorova, Tatiana

213 Papamichail, Despina Greece

213 SR Karatantcheva, Sesil Bulgaria

214 Hartono, Arianne Netherlands

215 Martinez, Carlota Spain

215 SR Melnikova Cirez, Marina

216 Vickery, Sachia United States

217 Miyazaki, Yuriko Lily Great Britain

218 Cabrera, Lizette Australia

219 Tan, Harmony France

220 SR Govortsova, Olga

221 Bejlek, Sara Czech Republic