Entry list qualificazioni femminili Wimbledon 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list delle qualificazioni femminili del terzo slam stagionale, Wimbledon 2023, che si giocheranno da lunedì 26 a giovedì 29 giugno. Come già accaduto al Roland Garros sono due le azzurre che proveranno a raggiungere il tabellone principale passando per quello cadetto: Lucrezia Stefanini (che però ha ancora chances di entrare direttamente in main draw) e Nuria Brancaccio. Di seguito l’entry list completa delle qualificazioni femminili di Wimbledon.

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI WIMBLEDON F.

96 BUREL, Clara (FRA)

103 ZVONAREVA, Vera SR

104 BONDAR, Anna (HUN)

105 DANILOVIC, Olga (SRB)

106 STEFANINI, Lucrezia (ITA)

106 HSIEH, Su-Wei (TPE) SR

108 SHNAIDER, Diana

109 TOWNSEND, Taylor (USA)

110 BIRRELL, Kimberly (AUS)

111 BURRAGE, Jodie (GBR)

112 ZIDANSEK, Tamara (SLO)

113 HIBINO, Nao (JPN)

114 RUS, Arantxa (NED)

115 SIEGEMUND, Laura (GER)

116 YUAN, Yue (CHN)

117 JANG, Su Jeong (KOR)

118 KORPATSCH, Tamara (GER)

119 MANDLIK, Elizabeth (USA)

120 MINNEN, Greet (BEL)

121 KENIN, Sofia (USA)

122 DODIN, Oceane (FRA)

123 PONCHET, Jessika (FRA)

124 JEANJEAN, Leolia (FRA)

125 BOULTER, Katie (GBR)

126 GOLUBIC, Viktorija (SUI)

127 TAUSON, Clara (DEN)

128 WALTERT, Simona (SUI)

130 BASSOLS RIBERA, Marina (ESP)

131 BOLSOVA, Aliona (ESP)

133 KRUNIC, Aleksandra (SRB)

134 AVANESYAN, Elina

135 DART, Harriet (GBR)

136 HRUNCAKOVA, Viktoria (SVK)

138 DAY, Kayla (USA)

139 PIGOSSI, Laura (BRA)

140 WICKMAYER, Yanina (BEL)

141 SEBOV, Katherine (CAN)

142 KUDERMETOVA, Polina

143 ANDREEVA, Mirra

144 YASTREMSKA, Dayana (UKR)

145 UCHIJIMA, Moyuka (JPN)

146 FRUHVIRTOVA, Brenda (CZE)

147 ANDREEVA, Erika

148 JANI, Reka Luca (HUN)

149 IN-ALBON, Ylena (SUI)

150 RIERA, Julia (ARG)

151 CARLE, Maria (ARG)

152 FOURLIS, Jaimee (AUS)

153 KRAUS, Sinja (AUT)

153 CHWALINSKA, Maja (POL) SR

154 HON, Priscilla (AUS)

155 GADECKI, Olivia (AUS)

155 FALCONI HARTMAN, Irina (USA) SR

156 LYS, Eva (GER)

157 RUSE, Elena-Gabriela (ROU)

158 PAPAMICHAIL, Despina (GRE)

159 WURTH, Tara (CRO)

160 BJORKLUND, Mirjam (SWE)

161 ROMERO GORMAZ, Leyre (ESP)

162 SWAN, Katie (GBR)

163 KRUEGER, Ashlyn (USA)

164 SNIGUR, Daria (UKR)

165 VANDEWEGHE, Coco (USA)

166 MLADENOVIC, Kristina (FRA)

167 MONTGOMERY, Robin (USA)

168 CEPELOVA, Jana (SVK) SR

169 SAKATSUME, Himeno (JPN)

170 VICKERY, Sachia (USA)

171 HAN, Na Lae (KOR)

172 SELEKHMETEVA, Oksana

173 KONJUH, Ana (CRO)

173 VON DEICHMANN, Kathinka (LIE) SR

174 BOUZAS MANEIRO, Jessica (ESP)

175 BRANCACCIO, Nuria (ITA)

176 JACQUEMOT, Elsa (FRA)

177 ABDURAIMOVA, Nigina (UZB)

178 ZHAO, Carol (CAN)

179 JANICIJEVIC, Selena (FRA)

180 WATSON, Heather (GBR)

181 ZAKHAROVA, Anastasia

182 BEJLEK, Sara (CZE)

183 PAQUET, Chloe (FRA)

184 BEKTAS, Emina (USA)

185 JIMENEZ KASINTSEVA, Victoria (AND)

186 BARA, Irina (ROU)

187 ORMAECHEA, Paula (ARG)

187 HERCOG, Polona (SLO) SR

188 ZACARIAS, Marcela (MEX)

189 GRAMMATIKOPOULOU, Valentini (GRE)

190 LI, Ann (USA)

191 HONTAMA, Mai (JPN)

193 ROBBE, Alice (FRA)

194 SERBAN, Raluka (CYP)

195 SCOTT, Katrina (USA)

196 KEMPEN, Magali (BEL)

197 NAEF, Celine (SUI)

198 MONNET, Carole (FRA)

199 HAVLICKOVA, Lucie (CZE)

200 CONTRERAS, Fernanda (MEX)

201 SEMENISTAJA, Darja (LAT)

201 BANDECCHI, Susan (SUI) SR

202 ASTAKHOVA, Darya

203 JAKUPOVIC, Dalila (SLO)

204 HUNTER, Storm (AUS)

205 BAI, Zhuoxuan (CHN)

205 SCHOOFS, Bibiane (NED) SR

206 RODIONOVA, Arina (AUS)

207 BARTHEL, Mona (GER)

208 ARANGO, Emiliana (COL)

209 MIYAZAKI, Yuriko (GBR)

210 PATTINAMA KERKHOVE, Lesley (NED)

211 BABOS, Timea (HUN)

212 TIMOFEEVA, Maria

213 PALICOVA, Barbora (CZE)

213 KARATANTCHEVA, Sesil (BUL) SR

214 SHYMANOVICH, Iryna

215 RAINA, Ankita (IND)

215 MELNIKOVA, Marina SR

ALTERNATES

1 ZUGER, Joanne (SUI) 216

2 STEVANOVIC, Natalija (SRB) 217

3 ZAVATSKA, Katarina (UKR) 218

4 DMITRUK, Kristina 219

5 HARTONO, Arianne (NED) 220

6 BOUCHARD, Eugenie (CAN) 221

7 SRAMKOVA, Rebecca (SVK) 222

8 VICENS MAS, Rosa (ESP) 223

9 NOHA AKUGUE, Noma (GER) 224

10 SONMEZ, Zeynep (TUR) 225

11 JUVAN, Kaja (SLO) 226

12 BENOIT, Marie (BEL) 227

13 ALVES, Carolina (BRA) 228

14 MAKAROVA, Ekaterina 229

15 GJORCHESKA, Lina (MKD) 230