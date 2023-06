WTA Berlino 2023, Sakkari e Kvitova vincono e convincono: sono in semifinale

Favorite nei rispettivi quarti di finale, Maria Sakkari e Petra Kvitova non hanno affatto deluso le aspettative: la tennista greca, che contro Marketa Vondrousova aveva subito una sconfitta dura da digerire nel WTA 1000 di Roma, si è rifatta con gli interessi nel WTA 500 di Berlino e ha trionfato con il punteggio di 7-6 6-1, venendo a capo di un primo set molto complesso e poi dilagando nel secondo. “Una delle mie migliori prestazioni stagionali“, ha commentato la numero 7 del mondo nell’intervista in campo: per lei si tratta della terza semifinale stagionale, dopo quelle perse nei prestigiosi WTA 1000 di Indian Wells e di Madrid. Bene anche Kvitova, che sull’erba in carriera qualcosina l’ha vinta: campionessa a Wimbledon nel 2011 e nel 2014, l’ex numero 2 del mondo ha fatto fuori una Top 5 – seppur in crisi di risultati – come Caroline Garcia grazie allo score di 6-4 7-6, punteggio che poteva essere più netto se la ceca avesse sfruttato almeno una delle tante palle break avute a disposizione all’inizio della seconda frazione. In semifinale, l’avversaria di Sakkari sarà la sua grande amica Donna Vekic: dopo aver eliminato niente meno che Elena Rybakina, la croata si è confermata con un 6-2 7-6 ai danni di Elina Avanesyan. Kvitova, dal canto suo, se la vedrà con Ekaterina Alexandrova: già vincitrice del WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch la scorsa settimana, la russa ha sfruttato il forfait della connazionale Veronika Kudermetova per entrare più riposata tra le migliori quattro della prestigiosa manifestazione in corso nella capitale tedesca.