Entry list qualificazioni maschili US Open 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list delle qualificazioni maschili del quarto slam stagionale, US Open 2023, che si giocheranno da martedì 22 a venerdì 26 giugno. Dodici i tennisti azzurri impegnati a Flushing Meadows a caccia del pass per il tabellone principale. Spicca la presenza di Fabio Fognini, che torna a giocare il tabellone cadetto di un Major dopo tantissimi anni. Tra le altre presenze illustri si annoverano quelle di Diego Schwartzman, David Goffin e Kevin Anderson. Di seguito l’entry list completa delle qualificazioni maschili dello US Open.

91 Munar, Jaume Spain

92 Gaston, Hugo France

94 Diaz Acosta, Facundo Argentina

95 Schwartzman, Diego Argentina

96 Cressy, Maxime United States

97 Albot, Radu Moldova

99 Watanuki, Yosuke Japan

100 Goffin, David Belgium

101 Garin, Cristian Chile

102 Bonzi, Benjamin France

103 Coria, Federico Argentina

104 Machac, Tomas Czech Republic

104 PR Anderson, Kevin South Africa

105 Kwon, Soonwoo South Korea

106 Cerundolo, Juan Manuel Argentina

107 Rodionov, Jurij Austria

110 Hijikata, Rinky Australia

111 Daniel, Taro Japan

112 Mmoh, Michael United States

115 Gojo, Borna Croatia

117 Seyboth Wild, Thiago Brazil

118 Monteiro, Thiago Brazil

121 Barrios Vera, Tomas Chile

122 Tabilo, Alejandro Chile

123 Duckworth, James Australia

124 Fognini, Fabio Italy

125 Broady, Liam Great Britain

126 Paire, Benoit France

127 Virtanen, Otto Finland

128 Stricker, Dominic Switzerland

129 Kovacevic, Aleksandar United States

130 Marterer, Maximilian Germany

131 Skatov, Timofey Kazakhstan

133 Martinez, Pedro Spain

134 Michelsen, Alex United States

135 Bagnis, Facundo Argentina

136 Tirante, Thiago Agustin Argentina

137 Moreno De Alboran, Nicolas United States

138 Cazaux, Arthur France

140 Diallo, Gabriel Canada

141 Zeppieri, Giulio Italy

142 Cobolli, Flavio Italy

143 Grenier, Hugo France

144 Brouwer, Gijs Netherlands

145 Vavassori, Andrea Italy

146 Llamas Ruiz, Pablo Spain

147 Medjedovic, Hamad SRB

148 Choinski, Jan Great Britain

149 Shang, Juncheng China

150 Bergs, Zizou Belgium

151 Klein, Lukas Slovakia

152 Kovalik, Jozef Slovakia

153 Nardi, Luca Italy

154 Gakhov, Ivan

155 Gomez, Emilio Ecuador

156 Sachko, VItalyliy Ukraine

157 Couacaud, Enzo France

158 Misolic, Filip Austria

159 Riedi, Leandro Switzerland

160 Coppejans, Kimmer Belgium

161 Shimabukuro, Sho Japan

162 Escoffier, Antoine France

163 Kudla, Denis United States

164 De Loore, Joris Belgium

166 Novak, Dennis Austria

167 Pospisil, Vasek Canada

168 Navone, Mariano Argentina

169 Passaro, Francesco Italy

170 Svrcina, Dalibor Czech Republic

171 Kolar, Zdenek Czech Republic

172 Dzumhur, Damir Bosnia and Herzegovina

173 Polmans, Marc Australia

173 PR Gerasimov, Egor

174 de Jong, Jesper Netherlands

175 Ymer, Elias Sweden

176 Bellucci, Mattia Italy

177 Meligeni Alves, Felipe Brazil

178 Brancaccio, Raul Italy

179 Nagal, Sumit India

180 Droguet, Titouan France

181 Mayot, Harold France

182 Ugo Carabelli, Camilo Argentina

183 Ritschard, Alexander Switzerland

184 Kopriva, Vit Czech Republic

187 Mensik, Jakub Czech Republic

188 Bu, Yunchaokete China

189 Nava, Emilio United States

190 Olivieri, Genaro Alberto Argentina

191 Agamenone, Franco Italy

192 Galarneau, Alexis Canada

193 Johnson, Steve United States

194 Madaras, Dragos Nicolae Sweden

195 Bonadio, Riccardo Italy

196 Sels, Jelle Netherlands

197 Gigante, Matteo Italy

200 Mochizuki, Shintaro Japan

201 Kuzmanov, Dimitar Bulgaria

202 Andreev, Adrian Bulgaria

203 Ionel, Nicholas David Romania

204 Wu, Tung-Lin Chinese Taipei

205 Blancaneaux, Geoffrey France

206 Mpetshi Perricard, Giovanni France

207 Krutykh, Oleksii Ukraine

207 PR Millman, John Australia

208 Onclin, Gauthier Belgium

209 Hong, Seongchan South Korea

210 Atmane, Terence France

211 Gaio, Federico Italy

212 Lokoli, Laurent France

213 Ilkel, Cem Turkey

214 Shimizu, Yuta Japan

215 Collarini, Andrea Argentina

215 PR Pouille, Lucas France

216 Valkusz, Mate Hungary

217 Gombos, Norbert Slovakia

218 Sandgren, Tennys United States

219 Trungelliti, Marco Argentina

220 Ferreira Silva, Frederico Portugal

221 Uchida, Kaichi Japan

ALTERNATES

222 Fatic, Nerman Bosnia and Herzegovina

223 Comesana, Francisco Argentina

224 Lajal, Mark Estonia

225 Neuchrist, Maximilian Austria

225 PR Herbert, Pierre-Hugues France

226 Travaglia, Stefano Italy

227 Kukushkin, Mikhail Kazakhstan

228 Holt, Brandon United States

229 Dougaz, Aziz Tunisia

231 Hsu, Yu Hsiou Chinese Taipei

232 Lavagno, Edoardo Italy