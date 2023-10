Caso scommesse, Zaniolo atteso nel pomeriggio al Palazzo di Giustizia di Torino

Dopo Nicolò Fagioli e Sandro Tonali è giunto il momento anche di Nicolò Zaniolo. Il giocatore dell’Aston Villa è atteso nel pomeriggio al Palazzo di Giustizia di Torino, dove verrà ascoltato dalla pubblica ministero Manuela Pedrotta nell’ambito dell’inchiesta sulle scommesse sulle piattaforme illegali. L’ex calciatore della Roma ha già ammesso di aver scommesso su piattaforme non autorizzate, non sapendo lo fossero. Ma soprattutto ha finora sostenuto di non aver mai puntato sul calcio a differenza dei suoi compagni di Nazionale, limitandosi a giocare a blackjack e poker.