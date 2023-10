Barcellona, Gundogan sulle provocazioni di Vinicius: “Forse gli fa piacere essere fischiato…”

Si avvicina il Clasico tra Barcellona e Real Madrid e alla vigilia a parlare è Ilkay Gundogan: “Sarà una partita ricca di emozioni, perché è una grande partita, forse la partita più importante della loro vita finora per i più giovani della squadra. Dovremo essere tutti più tranquilli e pazienti rispetto alle ultime gare”, ha dichiarato il centrocampista. “Le partite non possono diventare un avanti e indietro come quella dello Shakhtar, altrimenti diventa come lanciare una monetina. Dobbiamo avere più controllo. Nelle ultime sfide abbiamo commesso errori semplicissimi che ci sono costati gol che avremmo potuto evitare. Con la mia esperienza, è anche mio compito fargli sapere come mantenere la calma”.

L’ex Manchester City ha poi parlato anche di Vinicius: “Qualcuno può interpretare le azioni di Vinicius come una provocazione, ma per me sinceramente non lo sono. Ovviamente sai già che se fa queste cose che lo fischieranno. Ma forse gli fa piacere essere fischiato, non lo so…”