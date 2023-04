Valentino Rossi e il derby di Champions: “Sarà bellissimo, vogliamo la vendetta”

Un derby di Champions fa gola a tutti, anche ai tanti tifosi vip di Inter e Milan. Un noto tifoso nerazzurro è Valentino Rossi che ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato della prossima semifinale a San Siro: “Sarà bellissimo, come vent’anni fa”, in riferimento all’atmosfera e non certo al punteggio: “Quell’anno siamo usciti con due pareggi, quindi abbiamo bisogno di vendetta (ride, ndr) anche se il Milan è molto forte. Sarà un derby molto bello e mi piacerebbe andare a vederlo”, ha aggiunto.