Pagelle Empoli-Inter 0-3, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Empoli-Inter 0-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Castellani grande doppietta da parte di Lukaku, che non perdona negli spazi concessi e torna a gioire dopo la grazia ricevuta in Coppa Italia, portando ai nerazzurri un successo fuori casa che mancava da gennaio: due gol, un assist per Lautaro, torna la Lu-La. Toscani puniti oltremodo, ora la lotta per la retrocessione è lì vicina. Di seguito ecco le pagelle di Empoli-Inter.

GLI HIGHLIGHTS

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan 6.5; Ebuehi 5.5, Ismajli 5, Luperto 5.5 (26’st Tonelli 6), Parisi 6; Haas 5.5 (19’st Grassi 5.5), Marin 5.5, Bandinelli 6 (25’st Vignato 5.5); Baldanzi 6.5; Caputo 5.5 (35’st Destro sv.), Cambiaghi 6.5 (19’st Satriano 5.5) In panchina: Ujkani, Stubljar, Cacace, Henderson, Pjaca, Degli Innocenti, Stojanovic, Piccoli. Allenatore: Zanetti 5

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; D’Ambrosio 6, De Vrij 6, Acerbi 5.5; Bellanova 5.5 (24’st Dumfries 6), Gagliardini 5.5 (31’st Barella sv.), Brozovic 6.5, Calhanoglu 6 (40’st Asllani sv), Gosens 5.5 (31’st Dimarco sv); Lukaku 7.5, Correa 5.5 (24’st Martinez 6.5). In panchina: Cordaz, Onana, Dzeko, Darmian, Carboni, Zanotti, Bastoni. Allenatore: Inzaghi 6.5

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6.5

RETI: 2′ e 30’st Lukaku, 43’st Martinez

NOTE: pomeriggio mite, terreno in buone condizioni. Spettatori: 11 mila circa. Ammoniti: Parisi, Barella. Angoli: 5-4 per l’Empoli. Recupero: 2′; 4′.