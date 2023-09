Djokovic-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale US Open 2023

Novak Djokovic affronterà Daniil Medvedev nella finale degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Salta l’atto conclusivo che in tanti sognavano e speravano di ammirare tra il serbo e Carlos Alcaraz. Invece, sull’Arthur Ashe insieme al serbo ci sarà l’ultimo in grado di sconfiggerlo a New York nel match che è certamente nella top-3 di sconfitte più cocenti della carriera per Nole. Sono passati due anni fa da quella finale che diede il primo e finora unico Slam al russo e allo stesso tempo la delusione del mancato Grand Slam al campione di Belgrado. Djokovic a quesa finale ci arriva dopo aver sostanzialmente passeggiato per tutto il corso del torneo ed è il favorito d’obbligo. Ma la prestazione messa a segno in semifinale da Medvedev è stata clamorosa, la fiducia sarà al massimo in vista di questa finale e soprattutto Daniil ha la consapevolezza di aver sconfitto Novak più di una volta nel corso degli anni.

Djokovic e Medvedev scenderanno in campo oggi, domenica 10 settembre, alle ore 22:00 italiane. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.