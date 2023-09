LIVE – Djokovic-Medvedev, finale US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Djokovic-Medvedev, finale del tabellone maschile degli US Open 2023 (cemento outdoor). Tutti aspettavano l’ennesimo atto contro Alcaraz, invece per Novak ci sarà la possibilità di prendersi la rivincita della finale persa due anni fa mentre stava inseguendo il sogno Grand Slam. Un match che si preannuncia altamente spettacolare, tra due tennisti che danno spesso vita a incontri equilibrati ed entrambi con personalità da vendere. Djokovic prova a conquistare il suo terzo Slam stagionale, mentre il russo torna in una finale major a distanza di più di un anno e mezzo dalla sconfitta di Melbourne contro Rafa Nadal. I precedenti sono tanti e vedono Novak in vantaggio 9-5, ma quelle cinque vittorie da parte del russo dimostrano come sia stato l’unico negli ultimi anni ad essere in grado di giocarsela alla pari sul cemento contro il campione serbo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Djokovic e Medvedev che scenderanno in campo alle ore 22:00 italiane, le 16:00 di New York.

