US Open 2023: calendario, programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il grande tennis fa tappa a New York, sede degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena nel complesso di Flushing Meadows: ecco calendario, programma, date, orari, copertura tv e streaming. Tutto pronto per il celebre appuntamento newyorchese, in cui si infiamma nuovamente la lotta tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, già protagonisti a Wimbledon e determinati a tornare a lottare per la vetta del ranking Atp. Sullo sfondo Daniil Medvedev, il finalista uscente Casper Ruud e altri giocatori di spicco come Tsitsipas e Rune. Occhi puntati anche sugli italiani, specialmente su Jannik Sinner, reduce dal titolo a Toronto e determinato a lasciare il segno anche in uno slam. Protagonisti anche Matteo Berrettini, che in questo torneo vanta una semifinale, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato.

La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT).

Inoltre, ogni giorno alle 13:30 andrà in onda la finestra quotidiana “SuperTennis today speciale US Open” per il commento sui fatti della giornata, mentre alle 16:45 partirà invece il collegamento diretto con New York dallo studio all’interno dell’Arthur Ashe Stadium. Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi. Di seguito il programma integrale degli US Open 2023.

CALENDARIO E PROGRAMMA US OPEN 2023 (ATP E WTA)

LUNEDÌ 28 AGOSTO – Primo turno – Diretta dalle ore 17.00

MARTEDÌ 29 AGOSTO – Primo turno – Diretta dalle ore 17.00

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO – Secondo turno – Diretta dalle ore 17.00

GIOVEDÌ 31 AGOSTO – Secondo turno – Diretta dalle ore 17.00

VENERDÌ 1 SETTEMBRE – Terzo turno – Diretta dalle ore 17.00

SABATO 2 SETTEMBRE – Terzo turno – Diretta dalle ore 17.00

DOMENICA 3 SETTEMBRE – Ottavi di finale – Diretta dalle ore 17.00

LUNEDÌ 4 SETTEMBRE – Ottavi di finale – Diretta dalle ore 17.00

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE – Quarti di finale – Diretta dalle ore 18.00

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE – Quarti di finale – Diretta dalle ore 18.00

NOTTE TRA GIOVEDÌ 7 E VENERDÌ 8 SETTEMBRE – Semifinali femminili – Diretta dalle ore 01.00

VENERDÌ 8 SETTEMBRE – Semifinali maschili – Diretta dalle ore 22.00

SABATO 9 SETTEMBRE – Finale femminile – Diretta dalle ore 22.00

DOMENICA 10 SETTEMBRE – Finale maschile – Diretta dalle ore 22.00