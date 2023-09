Highlights e gol Crotone-Turris 2-3, Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 15

Il video con gli highlights di Crotone-Turris, sfida valevole per la seconda giornata del Girone C di Serie C 2023/2024. Altra grande vittoria della squadra ospite, che espugna il sempre difficile campo di Crotone. La squadra di Zauli va sotto di due reti nel primo tempo, poi prova la rimonta ma alla fine è decisiva una doppietta di Maniero.