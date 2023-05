MotoGP GP Francia 2023, classifica e ordine di arrivo: Bezzecchi trionfa in solitaria, out Bagnaia

Marco Bezzecchi, in sella alla sua Ducati Mooney VR46, vince il Gran Premio di Francia 2023 sul tracciato di Le Mans davanti alle due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Il pilota italiano, dunque, porta a casa il suo secondo successo in carriera nella classe regina dopo quello ottenuto oltre un mese fa in Argentina sulla pista di Termas de Rio Hondo.

Nei primi giri a prendere il comando della corsa è Marc Marquez, che però non riesce a fuggire in solitaria. Francesco Bagnaia perde qualche posizione e, nel tentativo di rimonta, viene falciato da Maverick Vinales con entrambi i piloti che finiscono fuori dai giochi. Nel frattempo cadono anche Luca Marini ed Alex Marquez e a sfruttare questa situazione è Marco Bezzecchi, che pian piano si rende protagonista di una grande risalita in classifica. Il pilota del team Mooney VR46 supera prima Marquez e poi Miller, allungando in testa alla corsa. Bez aumenta sempre di più il proprio vantaggio e si invola verso la sua seconda vittoria stagionale, mentre alle sue spalle si scatena una bagarre per il secondo posto tra Marc Marquez, Jorge Martin e Johann Zarco. Il numero 93 finisce a terra, dunque, Martin e Zarco salgono sul podio dietro a Bezzecchi

ORDINE DI ARRIVO GP FRANCIA 2023 MOTOGP

Marco Bezzecchi (Ducati) Jorge Martin (Ducati) Johann Zarco (Ducati) Augusto Fernandez (KTM) Aliex Espargaro (Aprilia) Brad Binder (KTM) Fabio Quartararo (Yamaha) Fabio Di Giannantonio (Ducati) Takaaki Nakagami (Honda) Franco Morbidelli (Yamaha) Danilo Petrucci (Ducati) Lorenzo Savadori (Aprilia) Jonas Folger (Aprilia)

OUT

Jack Miller

Marc Marquez

Alex Rins

Joan Mir

Luca Marini

Alex Marquez

Francesco Bagnaia

Maverick Vinales