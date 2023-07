Cocciaretto-Sorribes Tormo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Sara Sorribes Tormo nel primo turno del WTA 250 di Palermo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. Dopo aver brillato a Wimbledon, la tennista azzurra torna sulla terra rossa e lo fa con grandi aspettative. Purtroppo il sorteggio non è stato benevolo in quanto affronterà una rivale ostica come la spagnola Sorribes Tormo, che vanta una notevole esperienza su questa superficie. Tra le due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers partirà leggermente favorita la giocatrice iberica.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Cocciaretto e Sorribes Tormo scenderanno in campo oggi (martedì 18 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata sul Center Court dalle ore 16.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Cocciaretto e Sorribes Tormo garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.