Arnaldi-Ruusuvuori in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Bastad 2023

Matteo Arnaldi affronterà contro Emiil Ruusuvuori nel primo turno dell’ATP 250 di Bastad 2023, torneo in programma dal 17 al 23 luglio. Si torna sulla terra battuta e dopo gli exploit degli ultimi mesi il tennista sanremese può godersi i primi eventi senza la necessità di dover disputare le qualificazioni. In Svezia l’esordio non sarà facile contro il finlandese, ma sul rosso il nostro azzurro potrà certamente giocarsela. Non ci sono precedenti tra i due, e una vittoria di Matteo garantirebbe un italiano ai quarti di finale, dato che il vincente di questo match andrà a sfidare Lorenzo Musetti al secondo turno del torneo svedese.

Arnaldi e Ruusuvuori scenderanno in campo martedì 18 luglio ad orario ancora da definire. LLa diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento svedese attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Bastad 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.