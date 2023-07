Genoa-Tirol posticipata per un nubifragio a Moena: su Dazn servizio interrotto e problema tecnico

Genoa-Tirol, amichevole che si sarebbe dovuta disputare a partire dalle ore 17 a Moena, è invece stata posticipata per via di un nubifragio che si è abbattuto sulla località dell’incontro tra il Grifone e la formazione dilettantistica. I ragazzi di Gilardino avevano fatto il loro ingresso in campo, ma niente da fare, si corre tutti ai ripari perché l’acquazzone è violento. Intanto, su Dazn il collegamento non è mai iniziato: c’è un cartello “interruzione del servizio”, con scritto “ci scusiamo per il problema tecnico, stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare il servizio”.