Sport in tv giovedì 11 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 11 maggio 2023. Dopo settimane di attesa, è finalmente giunto il momento delle semifinali di Europa League e Conference League, con protagoniste Juventus, Roma e Fiorentina. Spazio però anche al tennis con gli Internazionali BNL d’Italia e al ciclismo con il Giro d’Italia. Da non dimenticare neppure i Mondiali di judo né i playoff della Serie C di calcio, così come l’NBA. Di seguito l’elenco completo di tutti gli eventi con il relativo palinsesto.