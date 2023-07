Tennis, Bonaccini: “La Coppa Davis è un volano per il turismo in Emilia Romagna”

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso della presentazione delle Finals del Gruppo A della Coppa Davis che si disputeranno a Bologna tra il 12 e il 17 settembre. Ecco le sue parole: “Noi abbiamo bisogno ancora più di prima di portare gente nella nostra regione dopo l’alluvione. Faremo una conferenza stampa a Francoforte l’11 luglio per dire che le nostre spiagge sono più belle di prima. Abbiamo bisogno del turismo, anche del turismo sportivo. Il tennis per noi è stata una conquista straordinaria. La coppa Davis è stata un privilegio per la nostra regione, sono certo della volontà degli emiliano romagnoli di rialzarsi in tempi brevi”.

E ancora: “Questa è una terra che è abituata a ripartire, come abbiamo visto 11 anni fa per il drammatico terremoto e adesso per questo incredibile alluvione. Abbiamo però bisogno di riflettori, di portare qui gente e di promuovere chi viene in questa terra. La Coppa Davis che dura 6 giorni è un veicolo straordinario di presenze, sia di chi arriva e lascia un indotto economico importante al nostro territorio, sia dal punto di vista della promozione dell’Emilia-Romagna nel mondo grazie all’interesse per il tennis e all’affezione ad una squadra italiana così forte che era dai tempi della Coppa Davis del Cile del 1976 che non si vedeva. Mi auguro che si qualifichi l’Italia per al Final Eight e ci sia un bel gioco. Non ho dubbi che la risposta da parte del territorio e da chi viene da ogni parte d’Italia sarà fortissima e ci auguriamo che serva a dare la carica ai tennisti azzurri”.