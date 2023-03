Cocciaretto-Maria in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Monterrey 2023

Elisabetta Cocciaretto affronterà Tatjana Maria nel secondo turno del WTA 250 di Monterrey 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città messicana. Prosegue la stagione estremamente positiva della giovane azzurra, che al primo turno ha trovato la settima vittoria a livello Wta di questo 2023. Sulla sua strada ora l’esperta Maria, che al debutto ha lasciato un solo game a un’altra azzurra, Lucia Bronzetti. Sicuramente Cocciaretto sta vivendo un momento di forma migliore, perciò non c’è da sorprendersi che scenderà in campo con i favori del pronostico. Guai però a sottovalutare una giocatrice ostica come la tedesca. Le due non si sono mai affrontate in precedenza.

Cocciaretto e Maria scenderanno in campo nella giornata di giovedì 2 marzo, con orario ancora da definire.