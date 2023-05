Cocciaretto-Kvitova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Elisabetta Cocciaretto incontrerà Petra Kvitova nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Dopo l’en plein della prima giornata, l’Italia proverà a confermarsi nello slam parigino, anche se non sarà facile. Andrà a caccia della vittoria Cocciaretto, reduce da una sconfitta a testa alta agli Internazionali d’Italia contro Potapova ma determinata a farsi strada al Roland Garros. Sulla strada dell’azzurra ci sarà la decima testa di serie, Petra Kvitova, che dopo la prestigiosa vittoria a Miami ha giocato un solo match, a Madrid, venendo sconfitta dalla tedesca Niemeier. Tra le due non c’è alcun precedente e, pur aspettandosi un match equilibrato, i bookmakers vedono leggermente favorita Kvitova.

Cocciaretto e Kvitova scenderanno in campo oggi (lunedì 29 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come quarto match di giornata dalle ore 11.00 sul Court Suzanne Lenglen (al termine di Cobolli-Alcaraz). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro di primo turno tra Giorgi e Cornet garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.