Cecchinato-Van Assche oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Marco Cecchinato se la vedrà contro Luca Van Assche nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Esordio complicato per il palermitano contro il giovane francese, che quest’anno ha fatto il proprio ingresso all’interno dei primi cento giocatori del mondo. I due si sono incontrati lo scorso anno nella finale del Challenger di Lisbona (terra battuta), con l’azzurro che ha prevalso comodamente in due set. Cecchinato, complice anche la maggiore esperienza, partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per il siciliano c’è un secondo turno contro uno tra la wild card locale Arthur Fils oppure lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Cecchinato e Van Assche scenderanno in campo oggi (lunedì 29 maggio). I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo incontro di giornata sul Court 14 con inizio fissato non prima delle ore 17.00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di primo turno tra Cecchinato e Van Assche garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.