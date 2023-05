LIVE – Cocciaretto-Kvitova, primo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’incontro tra Elisabetta Cocciaretto e Petra Kvitova, valido per il primo turno del Roland Garros 2023. Reduce da due positivi tornei di Madrid e Roma, la giocatrice azzurra proverà a confermarsi anche nello slam parigino. L’urna non è stata però particolarmente benevola dato che all’esordio dovrà vedersela contro la decima forza del seeding, che risponde al nome della ceca Kvitova. Quest’ultima ha giocato un solo match in stagione su terra (perdendolo, a Madrid), ma pochi mesi fa ha conquistato il prestigioso Miami Open. Secondo i bookmakers sarà proprio lei a scendere in campo con i favori del pronostico: si tratterà del primo confronto in carriera tra le due. Di seguito, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale su Cocciaretto-Kvitova (quarto incontro sul Campo Suzanne Lenglen a partire dalle ore 11.00, dopo Alcaraz-Cobolli).

