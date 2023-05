Regolamento Sudtirol-Bari, playoff Serie B 2022/2023: come funziona in caso di parità di punteggio?

Alle 20:30 di stasera, lunedì 29 maggio Sudtirol e Bari scenderanno in campo in occasione della semifinale di andata dei playoff di Serie B 2022/2023. Al ‘Druso’ gli uomini di Bisoli cercano l’impresa tra le mura amiche per continuare a coltivare il sogno della prima, storica promozione in Serie A. Di fronte però c’è la favorita, il Bari, che insegue il pass per la massima serie dopo un campionato concluso al terzo posto. Ma cosa succede in caso di pareggio nel doppio confronto? Il regolamento parla chiaro: a conclusione delle due gare, risulta vincente la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti e in caso di parità di punteggio, si tiene conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, viene considerata vincente la squadra con la miglior posizione di classifica al termine della stagione regolare (in questo caso quindi il Bari). Di conseguenza, non sono previsti tempi supplementari.