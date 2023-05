Cherubini-Pigato oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Diletta Cherubini affronterà Lisa Pigato nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio sui campi del Foro Italico. Ghiotta occasione per entrambe le giocatrici, che grazie a un sorteggio fortunato hanno la chance di passare un turno al Foro Italico. Un derby, però, non è mai una partita come le altre e tutto può accadere, perciò bisognerà scendere in campo con grande concentrazione e non subire cali nel corso del match. Secondo i bookmakers sarà Pigato a scendere in campo con i favori del pronostico, tuttavia Cherubini proverà a giocarsi le sue carte.

Cherubini e Pigato scenderanno in campo oggi, martedì 9 maggio, come 2° incontro dalle 11:00 sul Campo 12. La copertura televisiva del torneo femminile è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it ovviamente seguirà ogni attimo degli Internazionali, garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata della manifestazione. Di seguito il programma completo dell’evento.