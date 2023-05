Pellegrino-Popyrin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Andrea Pellegrino se la vedrà contro Alexei Popyrin nel turno decisivo delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Entrambi sono reduci da un successo in tre set. Il pugliese ha vinto il derby tutto azzurro contro Raul Brancaccio. L’australiano, invece, ha avuto la meglio nei confronti del nostro Riccardo Bonadio. L’unico precedente andato in scena a livello di circuito maggiore ha sorriso al nativo di Bisceglie. L’anno scorso era il primo turno delle qualificazioni di Barcellona e Pellegrino prevalse in due set. A partire favorito, tuttavia, sarà il top cento aussie secondo le quote dei bookmakers. L’azzurro, tuttavia, se in giornata può essere un cliente molto scomodo per tanti giocatori.

Pellegrino e Popyrin scenderanno in campo oggi (martedì 9 maggio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sulla Grand Stand Arena dalle ore 11.00. Trattandosi di un incontro di qualificazione non è prevista copertura televisiva o streaming. Gli incontri di tabellone principale, invece, saranno trasmessi da Sky Sport. Quest’ultimo monitora la manifestazione attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Ogni giornata, inoltre, sarà arricchita da approfondimenti live nello studio speciale di Sky al Foro Italico con commenti e analisi per guidare gli appassionati tra una sessione di gioco e l’altra e al termine delle partite.

Da non perdere anche gli appuntamenti giornalieri con highlights e rubriche per vivere il dietro le quinte del torneo, visibile dai telespettatori anche tramite il grande appuntamento di “Insider”. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno sarà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) e un secondo incontro in differita serale da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà gli Internazionali d’Italia 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutto l’arco dell’appuntamento.