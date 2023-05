Milan-Inter, Pioli oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Milan, reduce dall’importante vittoria in campionato con la Lazio, si prepara a tornare in campo contro l’Inter nel match valevole per la semifinale di andata di Champions League 2022/2023. Una sfida molto importante per entrambe le squadre e che potrebbe permettere ai rossoneri di tornare in finale ad Istanbul, dove 18 anni fa persero il trofeo contro il Liverpoool. Il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 9 maggio alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

