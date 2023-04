Cecchinato-Kecmanovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Estoril 2023

Marco Cecchinato sfiderà Miomir Kecmanovic nella semifinale dell’ATP 250 di Estoril 2023, in programma dal 3 al 9 aprile. Prosegue la settimana da sogno del tennista palermitano, che dopo le belle vittorie contro Schwartzman e Fognini ha sconfitto contro pronostico lo spagnolo Davidovich Fokina nei quarti. Sulla sua strada trova ora il serbo Kecmanovic, approdato in semifinale senza aver perso set e apparso in gran spolvero dopo una prima parte di stagione non eccezionale. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Kecmanovic, che ha anche vinto l’unico precedente lo scorso anno sulla terra rossa di Santiago.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Cecchinato e Kecmanovic scenderanno in campo venerdì 7 aprile non prima delle ore 16:00. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista serbo. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.