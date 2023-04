Celtic-Rangers oggi in tv: canale, orario e streaming Old Firm 2023

di Mattia Zucchiatti 65

Alle 13:30 di oggi, sabato 8 aprile, Celtic e Rangers scenderanno in campo al Celtic Park per l’Old Firm di Premiership. Le prime due della classe, le uniche due già qualificate per la Poule Scudetto, cercano i tre punti. Nove le lunghezze che separano le due formazioni, con i padroni di casa che vogliono blindare la prima posizione. La partita potrà essere seguita gratuitamente in streaming sulla piattaforma One Football. Basterà iscriversi al sito e seguire una delle classiche del calcio europeo più emozionanti.