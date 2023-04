Sampdoria-Cremonese, scontri tra tifosi prima della partita: un ferito a Marassi

Alta tensione a Genova nella zona di Marassi, dove le tifoserie di Sampdoria e Cremonese si sono scontrate nelle ore precedenti al match in programma oggi alle 16:30. Come riportato dall’emittente locale Primo Canale, alcuni ultras si sarebbero scontrati costringendo le forze dell’ordine a intervenire. Ancora in corso le identificazioni, con un’ambulanza che è intervenuta portando al Policlinico San Martino una persona con trauma cranico.